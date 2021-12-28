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Косачев оценил усилия Меркель в отстаивании проекта "Северный поток 2"

Он отметил, что пока не ясно, продолжится ли эта политика при новом руководстве Германии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полной уверенности в том, что новое руководство Германии будет отстаивать проект "Северный поток 2" так же последовательно, как прежнее, пока нет. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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"Германия при прежнем руководстве повела себя достаточно ответственно. Я, честно говоря, удивлен тем, как себя вела госпожа Меркель и как она выстояла под давлением своих европейских соседей и, наверное, США", - сказал Косачев в интервью "Интерфаксу", которое будет опубликовано в ближайшее время на сайте Interfax.ru.

"Хватит ли такого политического мужества и куража у нынешних руководителей Германии? Ой, не знаю, не знаю. Рано об этом говорить", - сказал он.

Сенатор отметил, что свободы маневра у нового германского руководства столь же мало, как было у Меркель.

"Она ведь руководствовалась не своими симпатиями по отношению к России, а прагматичными интересами Германии и мощнейшим запросом со стороны германского бизнеса. Этот запрос не меняется. И остается верить в то, что новое руководство Германии его будет хорошо слышать", - отметил вице-спикер верхней платы парламента.

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Косачев призвал страны Запада прекратить кампанию шельмования России в вопросе поставок газа в Европу. "Обратите внимание, как западные СМИ, а вслед за ними, к сожалению, некоторые и наши СМИ, подают новость о том, что прекратилась прокачка газа между Россией и Европой: "Газпром" в очередной раз не зарезервировал мощности для прокачки. На самом деле, совершенно понятно, что покупатели этот газ не заказывают, потому что он уже идет по другой цене - не контрактной, а спотовой. Было бы честно, если бы СМИ писали: "Рургаз" (или кто-то еще) на сегодня не забронировал поставок газа из России", - предложил Косачев свою трактовку происходящего.

По его мнению, Россия выполнит заявки на поставки газа в Европу, если они поступят. "Я уверен, что если бы кто-то нам сказал: "Мы хотим такую-то партию газа у вас закупить", - конечно, мы бы сразу же забронировали этот газопровод и поставили бы эту партию. Но этого же нет и в помине", - сказал сенатор.

Он назвал "ложью и абсолютной, но осознанной глупостью" утверждения о том, что "Газпром" прикрутил вентиль, чтобы добиться ускоренной сертификации "Северного потока 2".

"Не имеет смысла держать газопровод пустым. Мы абсолютно так же, как и потребители, заинтересованы в том, чтобы газ шел по этой трубе. Мы хотим зарабатывать на этом деньги, как и все остальные, кто участвует в этих сделках", - сказал Косачев.

"Если и когда к нам начнут относиться как к экономическому партнеру, а не как к стороне, которую нужно в очередной раз максимально дискредитировать, я уверен, что все сложится", - отметил сенатор.

Константин Косачев Северный поток 2 Германия

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