Меркель посчитала верным решение 2008 года не принимать Украину в НАТО

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году было правильным.

"Экс-канцлер, доктор Ангела Меркель привержена решениям в связи с саммитом НАТО в 2008 году в Бухаресте", - сказала в понедельник представитель Меркель агентству DPA.

Согласно решению саммита, НАТО приветствовало стремление Украины и Грузии вступить в альянс и поддержал кандидатуры этих стран на присоединение к Плану действий по подготовке к членству (МАП) в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский критикует Меркель за нежелание в 2008 году принять Украину в альянс.

25 февраля Меркель впервые после ухода с должности сделала публичное заявление, осудив российскую военную операцию на Украине. "Происходящее "знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны, - сказала Меркель немецкому агентству DPA. - Для этого вопиющего нарушения международного права нет оправдания. Я осуждаю это самым серьезным образом".