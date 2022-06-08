Тайвань на фоне роста напряженности с Пекином увеличил штат центра разведки

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Тайвань на фоне ухудшения отношений с Пекином расширил штат центра объединенных разведывательных операций, собирающего информацию о Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает в среду South China Morning Post (SCMP).

В оборонном ведомстве острова сообщили, что в центр, где работают 125 сотрудников, направляют персонал из Бюро национальной безопасности и Бюро военной разведки. Кроме того, в 2022 финансовом году в центр планируют нанять еще 30 человек.

Согласно докладу ведомства, постоянные учения НОАК, появление ее самолетов в опознавательной зоне ПВО Тайваня повысили необходимость усилить сбор и анализ информации тайванской разведкой.

Сотрудники центра будут изучать изменения в операциях НОАК, ее военные разработки, перемещения войск, характер учений, а также отслеживать ситуацию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и в других районах. В свою очередь оборонное ведомство планирует на основании этих данных каждые шесть месяцев проводить брифинги для офицеров всех видов вооруженных сил по ситуации в Тайванском проливе и в других регионах.

При этом, по данным SCMP, Тайвань может делиться собранной информацией с иностранными государствами.

В марте центр объявил о найме новых сотрудников - исследователей, аналитиков, обработчиков данных. К работе не допускаются лица, происходящие из материкового Китая и Гонконга.

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.