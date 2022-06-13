Что случилось этой ночью: понедельник, 13 июня

Итоги первого тура парламентских выборов во Франции и возвращение Даниила Медведева на первое место в рейтинге ATP

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона с преимуществом менее 0,1% победила в первом туре парламентских выборов, опередив "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона. Третье место у "Национального объединения" Марин Ле Пен. Остальные партии не прошли во второй тур.

- Президент Финляндии заявил, что страна не вступит в НАТО без Швеции. Саули Ниинистё пояснил: "В Швеции говорят, что финский вопрос - это наше дело, и точно так же шведский вопрос - это наше дело, а значит, мы идем вперед рука об руку".

- Российский теннисист Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира. Возглавлявший рейтинг ATP сербский теннисист Новак Джокович опустился на третью строчку, а Александр Зверев из Германии поднялся на второе место.

- Чехия во время председательства в ЕС будет акцентировать внимание на Украине, заявил глава чешского МИД Ян Липавский. Также он раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что "нельзя унижать Россию" ради возможного дипломатического урегулирования.

- Генсек Лиги арабских государств заявил о давлении Запада по ситуации на Украине. По утверждению Ахмеда Абу аль-Гейта, "Западный мир" требует "голосовать вместе с ним, выступать против действий России и осуждать ее".