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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:43

Чехия во время председательства в ЕС будет акцентировать внимание на Украине

Чехия во время председательства в ЕС будет акцентировать внимание на Украине
Ян Липавский
Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Во время председательства в Совете ЕС Чехия будет стремиться к тому, чтобы урегулирование украинского кризиса оставалось в центре внимания Евросоюза, заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

"Мы подчеркнем, что Европа не должна забывать об Украине", - сказал Липавский в эфире телеканала CNN.

"Дипломатические переговоры должны вестись в первую очередь самими украинцами. Но мы должны держать украинцев в игре", - добавил он, отметив, что председательство Чехии не повлияет на эти переговоры.

Министр также раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что "нельзя унижать Россию", чтобы иметь возможность урегулировать кризис вокруг Украины дипломатическими средствами.

"Макрон, вероятно, не очень разбирается в этом вопросе, Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", - резюмировал Липавский.

Полугодовое председательство Чехии в ЕС начнется 1 июля. Сейчас председателем Совета Евросоюза является Франция.

Чехия Украина Россия ЕС
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