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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:43

Партия Макрона с преимуществом менее 0,1% победила в первом туре выборов в парламент

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Коалиция "Вместе" под руководством президента Франции Эммануэля Макрона набрала 25,65% голосов избирателей в первом туре парламентских выборов, опередив на 0,09% объединение "Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемое левым лидером Жан-Люком Меланшоном.

Как сообщает BFM TV, по итогам обработки 100% избирательных бюллетеней третье место занимает "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 18,67% голосов.

Во второй тур вышли "Вместе", "Новый народный экологический и социальный союз" и "Национальное объединение". Остальные партии во второй тур не проходят, поскольку не набрали необходимого минимума - 12,5% голосов.

По данным телеканала, более половины избирателей (52,48%) проигнорировали выборы: явка составила 47,52%.

Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 19,1% голосов.

Наблюдатели отмечают, что за счет особенностей французской системы выборов в парламент расстановка сил по итогам второго тура может существенно измениться.

На эту особенность указывает и BFM TV: по прогнозу телеканала, коалиция Макрона сможет через неделю, по итогам второго тура, получить от 270 до 310 мест в парламенте, объединение Меланшона - от 170 до 220, партия Ле Пен - от 15 до 30.

Франция Эммануэль Макрон Жан-Люк Меланшон Марин Ле Пен
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