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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:43

Финляндия не вступит в НАТО без Швеции

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил журналистам, что Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции.

"Когда я в последний раз посещал Швецию, я очень ясно дал это понять", - сказал Ниинистё на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Хельсинки.

Президент пояснил: "В Швеции говорят, что финский вопрос - это наше дело, и точно так же шведский вопрос - это наше дело, а, значит, мы идем вперед рука об руку".

Он отметил, что возражения Турции против вступления Финляндии в НАТО стали для него неожиданностью.

"Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство", - сказал финский лидер, выразив надежду, что "удастся найти решение, которое будет устраивать всех".

Столтенберг в свою очередь, говоря о требованиях Турции, заявил: "Это законные опасения, речь идет о терроризме, речь идет об экспорте оружия".

По его словам, следует "помнить и понимать, что ни один союзник по НАТО не пострадал от большего количества террористических нападений, чем Турция".

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Однако Турция в настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует. У Анкары есть ряд претензий к скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

НАТО Финляндия Швеция Турция Саули Ниинистё Йенс Столтенберг
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