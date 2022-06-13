Донецк подвергся массированному артобстрелу

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Центр и окраины Донецка вечером в понедельник попали под массированный артобстрел, люди вынуждены пережидать атаку в подземных переходах.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, несколько десятков залпов из реактивных систем произведены по Киевскому, Куйбышевскому и Ворошиловскому районам Донецка.

Прохожие прячутся от обстрелов в подземных переходах и подвалах жилых домов.

По предварительным данным, обстрел велся из крупнокалиберной артиллерии. В городе есть разрушения. Повреждены несколько жилых домов.

Информации о пострадавших пока нет.