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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Донецк подвергся массированному артобстрелу

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Центр и окраины Донецка вечером в понедельник попали под массированный артобстрел, люди вынуждены пережидать атаку в подземных переходах.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, несколько десятков залпов из реактивных систем произведены по Киевскому, Куйбышевскому и Ворошиловскому районам Донецка.

Прохожие прячутся от обстрелов в подземных переходах и подвалах жилых домов.

По предварительным данным, обстрел велся из крупнокалиберной артиллерии. В городе есть разрушения. Повреждены несколько жилых домов.

Информации о пострадавших пока нет.

Хроника 24 февраля – 13 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР Донецк
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