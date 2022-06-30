ФСИН выступила против возвращения смертной казни

Позиция руководства ведомства удивила главу Минюста

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Руководство подведомственной Минюсту Федеральной службы исполнения наказаний выступает против возвращения смертной казни, заявил на Петербургском юридическом форуме министр юстиции Константин Чуйченко.

"Наше ведомство курирует Федеральную службу исполнения наказаний, которая занималась раньше исполнением наказания в части смертной казни. Я, готовясь к встрече, позвонил одному из руководителей, который настоящий профессионал. Я ему задал четкий вопрос: "Ваше отношение к проблеме смертной казни?". И я был удивлен, когда он мне ответил: "Не надо этого делать", - сказал он.

По его словам, во ФСИН привели два довода против возвращения смертной казни: "Нельзя забирать у людей шанс исправиться, и второе, а кто будет исполнять? Хватит".

29 июня на этом же форуме председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что отмена моратория на смертную казнь стала бы "очень плохим сигналом обществу".

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после того, как Россия вышла из Совета Европы.