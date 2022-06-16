В ДНР не планируют обменивать или помиловать приговоренных к смерти британцев

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Донецкой народной республики не планируют ни обменивать, ни помиловать приговоренных к сметной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина.

На вопрос, помилуют ли власти ДНР британцев, сдавшихся в плен в Мариуполе, глава ДНР Денис Пушилин сказал "Интерфаксу": "Я не вижу для этого никаких оснований".

На вопрос, возможен ли их обмен, Пушилин заявил: "Этот вопрос даже не обсуждается".

Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. 9 июня Верховный суд ДНР приговорил их, а также марроканца Брагима Саадуна, к смертной казни за наемничество.

После этого власти Великобритании выразили серьезную обеспокоенность вынесением смертных приговоров. "Конечно, мы глубоко обеспокоены этим. Мы постоянно говорим о том, что военнопленных не следует использовать в политических целях", - заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона.

"Вы знаете, что согласно Женевской конвенции, военнопленные имеют право на неприкосновенность, их не должны судить за участие в боевых действиях", - говорилось в заявлении.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что осужденные в ДНР британцы не являются военнопленными.

"Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", - говорилось в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она отметила, что обращений, касающихся Эйдена Аслина и Шона Пиннера, от британской стороны в МИД России не поступало.