В ДНР сообщают о двух погибших и 13 пострадавших за сутки мирных жителях

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, ещё 13 пострадали в результате обстрелов территории ДНР за прошлые сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"За минувшие сутки, с 08:00 17 июня до 08:00 18 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 13 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении, распространённом штабом терробороны ДНР в субботу.