В ДНР в результате обстрелов погибли семь человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Семеро мирных жителей погибли, еще 24 пострадали в результате артиллерийских ударов по территории ДНР за прошлые сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в воскресенье.

"За минувшие сутки, с 08:00 18 июня до 08:00 19 июня, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 24 получили ранения", - говорится в сообщении.

Накануне в ДНР в результате обстрелов со стороны Украины погибли два человека, еще 13 мирных жителей были ранены.