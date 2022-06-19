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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:47

В ДНР в результате обстрелов погибли семь человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Семеро мирных жителей погибли, еще 24 пострадали в результате артиллерийских ударов по территории ДНР за прошлые сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в воскресенье.

"За минувшие сутки, с 08:00 18 июня до 08:00 19 июня, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 24 получили ранения", - говорится в сообщении.

Накануне в ДНР в результате обстрелов со стороны Украины погибли два человека, еще 13 мирных жителей были ранены.

Хроника 24 февраля – 19 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ДНР
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