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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Минобороны РФ заявило о ликвидации 1956 иностранных наёмников на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что с начала проведения специальной военной операции на Украину прибыли 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779.

"Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что число иностранных наёмников, участвующих в боевых действиях на Украине, уменьшается, заявления о 20 тысячах человек неверны.

По его словам, в Минобороны России отслеживают и фиксируют пребывание на Украине каждого иностранного наёмника.

"Более того, в наши базы учёта внесены сейчас не только наёмники, непосредственно участвующие в боевых действиях в составе украинских подразделений. Мы учитываем и инструкторов, прибывших для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного вооружения", - заявил Конашенков.

Он привел данные, согласно которым на Украине, в частности, погибли 101 наемник из Великобритании, 162 - из Канады, 214 - из США.

"Среди европейских стран безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников является Польша. С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1831 человек, из которых уже уничтожены 378 и убыли на родину 272 наемника", - сказал Конашенков.

Из Румынии на Украину воевать приехали 504 человека, 102 погибли, 98 уехали.

"На третьем месте Великобритания: 422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших", - сказал Конашенков.

"С американского континента лидирует Канада: 601 прибывший, 162 уничтожено, 169 уехали. На втором месте США: 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали", - сообщил он.

"С Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего - 355 наёмников прибыло из Грузии, из которых 120 уничтожено и 90 выехали за пределы Украины. Далее следуют боевики террористических формирований, переброшенные из подконтрольных США районов сирийского Заевфратья - 200 человек. На сегодня 80 из них уничтожены и 66 убыли за пределы Украины", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 17 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина Игорь Конашенков
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