Российские военные заявили об уничтожении украинского Су-25 в районе Николаева

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия сбила в районе Николаева украинский штурмовик Су-25.

"Войсками противовоздушной обороны России за сутки сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Червонная Долина Николаевской области", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он сообщил, что в Харьковской, Херсонской областях, Луганской народной республике и в районе острова Змеиный сбито восемь украинских беспилотников.

"Перехвачены три тактические ракеты "Точка-У" в районах Новозвановка и Новоалександровка Луганской народной республики, два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Большие Проходы Харьковской области и Червонная Долина Николаевской области", - сказал Конашенков.

По его данным, в минувшие сутки два украинских самолета Су-25 нанесли удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области.

Конашенков сказал, что с начала специальной военной операции уничтожено 207 украинских самолетов, 132 вертолета, 1 249 беспилотников, 344 зенитных ракетных комплекса, 3 683 танка и других боевых бронированных машин, а также 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2 043 орудия полевой артиллерии и минометов.