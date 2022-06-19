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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Российская авиация нанесла удар по эшелону украинской армии в Днепропетровской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В результате удара российской авиации по эшелону украинской армии в Днепропетровской области уничтожено более ста военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в 19:20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-ой отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе", - заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, в результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами в районах населенных пунктов Максимильяновка, Авдеевка, Зеленое Поле и Георгиевка Донецкой народной республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Северска Луганской народной республики", - сообщил Конашенков.

Также, по его данным, в районе населенного пункта Селидово (ДНР) нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

"Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров", - заявил представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что "в рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО "Град" и артиллерийскому взводу на огневых позициях".

Хроника 24 февраля – 19 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
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