Минобороны РФ заявило об уничтожении украинских хранилищ топлива в Кременчуге и Лисичанске

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об ударах высокоточным оружием по украинским объектам переработки нефти и хранилищ топлива в районе Кременчуга и Лисичанска.

"Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны России сообщало о ракетных ударах по объектам нефтепереработки в Кременчуге (Полтавская область Украины) в апреле и мае.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине вооружение.