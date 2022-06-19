В НАТО заявили о продолжении поддержки Украины даже при условии затяжного конфликта

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на то, что конфликт вокруг Украины может носить длительный характер, помощь Киеву не должна сокращаться.

"Мы должны быть готовы к тому, что он (конфликт - ИФ) может длиться годами. Но мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если затраты высоки - не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие", - сказал он в интервью германскому изданию Bild am Sonntag.

Столтенберг выразил уверенность, что в случае получения Киевом более современного оружия возрастает вероятность того, что "Украина сможет снова вытеснить российские войска с Донбасса".

Генсек альянса в очередной раз подтвердил, что "НАТО продолжит поддерживать самооборону Украины", однако не станет стороной конфликта и не будет направлять своих военных участия в боевых действиях.

Он сообщил, что НАТО на фоне событий, происходящих на Украине, продолжает укреплять собственную оборону.

"Мы укрепили свою оборону, доведя число военных под командованием НАТО до 40 тысяч. Мы обеспечиваем безопасность территории альянса на суше, на море и в воздухе. Это - четкий сигнал Москве, чтобы у нее не было недопонимания относительно нашей готовности к обороне", - подчеркнул Столтенберг.

В то же время, он сказал, что НАТО не отмечает повышения РФ уровня готовности к применению ядерного оружия, добавив, что риторика российской стороны относительно использования ядерного оружия "опасна и безответственна".

Ранее Столтенберг заявил о необходимости помочь Украине с переходом на современное натовское вооружение. По его словам, это повысит ее оперативную совместимость с НАТО.