Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июня

Обстрел поселка в Брянской области, победа коалиции Макрона на парламентских выборах во Франции, запуск Telegram платной подписки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек пострадал при обстреле поселка Суземка в Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз. Также, по его словам, в результате обстрела пострадали несколько объектов, повреждена РЭС, частично отсутствует электричество.

- Коалиция Эммануэля Макрона "Вместе" победила на парламентских выборах во Франции, но не получила абсолютное большинство. Сторонники президента получили 245 мест в Национальном собрании. Второе место занял "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона, обеспечив себе 131 место, третье - "Национальное объединение" Марин Ле Пен (89 мест).

- Telegram объявил о запуске платной Premium-подписки. Подписчики среди прочего смогут загружать файлы размером до 4 ГБ и скачивать файлы на максимальной скорости. Все существующие функции остаются бесплатными для всех.

- Министр экономики ФРГ заявил о вынужденной экономии газа в Германии. Роберт Хабек, представляющий партию "зеленых", в качестве выхода из ситуации предложил всемерно сокращать использование газа и "снова подключить к сети угольные электростанции".

- В США обеспокоены возможным "вмешательством" России в промежуточные выборы, сообщил CNN со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, РФ попытается подогреть сомнения в результатах президентских выборов 2020 года, распространяемые бывшим президентом Дональдом Трампом и многими его союзниками.