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Telegram объявил о запуске Premium-подписки

Все уже имеющиеся функции мессенджера останутся бесплатными

Telegram объявил о запуске Premium-подписки
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - У мессенджера Telegram появилась платная подписка, она среди прочего позволит загружать файлы размером до 4 ГБ и скачивать файлы на максимальной скорости, сообщается в блоге Telegram.

"Сегодня мы запускаем Telegram Premium - подписку, с которой вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям. Это позволит нам добавить все те ресурсоемкие функции, о которых просили пользователи, и сохранить бесплатный доступ к самому функциональному мессенджеру на планете", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для подписчиков "практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое", а "все существующие функции <...> остаются бесплатными для всех".

В сообщении перечислены следующие преимущества Telegram Premium:

- Загрузка в приложение файлов объемом до 4 ГБ. Сейчас всем пользователям мессенджера доступна загрузка файлов объемом до 2 ГБ и неограниченное количество места в облачном хранилище Telegram. Скачивать файлы увеличенного объема смогут даже пользователи бесплатной версии.

- Максимальная скорость загрузки файлов.

- Двукратное увеличение лимитов: до 1000 подписок на каналы; создание до 20 папок (до 200 чатов в каждой); четыре аккаунта в приложении; закрепление до 10 чатов в основном списке, сохранение до 10 избранных стикеров, более длинное описание в разделе "О себе"; 400 избранных GIF-анимаций, до 20 коротких публичных ссылок вида t.me/ для своих групп и каналов.

- Текстовая расшифровка голосовых сообщений.

- Уникальные стикеры и реакции на сообщения.

- Дополнительные возможности для управления чатами.

- Отключение рекламы в каналах.

- Воспроизведение видеоаватаров для всех пользователей во всех разделах приложения.

- Значок Premium-подписчика в виде звездочки рядом с именем пользователя в приложении.

- Иконки приложения на выбор.

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