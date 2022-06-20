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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Губернатор Брянской области заявил об обстреле поселка Суземка

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Суземка подвергся обстрелу со стороны Украины, есть пострадавший.

"Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена", - следует из сообщения губернатора в телеграм-канале.

Богомаз добавил, что, по предварительной информации, есть пострадавший.

"В результате обстрела пострадали несколько объектов. В поселке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество", - констатировал он.

Все оперативные и аварийные службы работают на месте.

Брянская область Суземка
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