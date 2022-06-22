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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 500 украинских военных на Николаевском судозаводе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Армия РФ нанесла удар по судостроительному заводу "Океан" в Николаеве, уничтожив до 500 находившихся там украинских военных с вооружением и техникой, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, военные на Украине несут "значительные потери", в том числе среди наемников из США и Великобритании.

"В районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР) в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных сил России", - сказал Конашенков.

Он также заявил, что батальон 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка Луганской народной республики (ЛНР) потерял более 60% личного состава, а остальные военнослужащие "отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции".

"Российскими средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области", - сообщил Конашенков.

По его данным, сбиты также 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Он заявил, что над островом Змеиный в течение суток сбивались БЛА и реактивные снаряды системы залпового огня.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевых машин реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Николаевский судостроительный завод "Океан" построен в 1951 году, входит в тройку крупнейших судостроительных предприятий Украины. Основные виды деятельности - судостроение и судоремонт. Завод имеет две технологические линии для строительства средне- и крупнотоннажных судов. Крупнотоннажная линия используется для строительства танкеров и контейнеровозов, а на среднетоннажных линиях строятся баржи, понтоны и буксиры.

С 2019 года завод "Океан" не только выполняет заказы по судостроению и судоремонту, а также изготавливает металлоконструкции для инфраструктурных проектов. Среди них - мост на Владимирской горке и Шулявский путепровод в Киеве.

Хроника 24 февраля – 22 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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