Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинских войск на остров Змеиный

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие 20 июня отбили атаку украинских войск на остров Змеиный в Черном море, в воздухе были сбиты 13 беспилотников противника, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган". Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный", - сказал Конашенков во вторник на брифинге.

Он уточнил, что атака на остров была предпринята около 5 часов утра. "Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата. В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2", - сообщил Конашенков.

Он также заявил, что "в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США "Глобал Хок" RQ-4".

По словам Конашенкова, противовоздушное прикрытие украинских беспилотников обеспечивалось зенитными ракетными системами С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова.

"Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский. Российскими средствами ПВО - зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" и зенитным ракетным комплексом "Тор" - все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены", - сообщил Конашенков.

Российские военные за сутки уничтожили 15 гаубиц М-777, переданных Вооруженным силам Украины Соединенными Штатами и странами Европы, также заявил представитель Минобороны РФ.

По его словам, большая часть гаубиц была уничтожена при ударе по железнодорожной станции Дружковка.

Конашенков также заявил, что в прилегающих к зоне боевых действий районах украинские власти проводят мобилизацию военнообязанных.

По данным Минобороны РФ, штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины ВСУ был сбит в воздухе под Харьковом. "Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области", - сказал Конашенков.

"Также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крутая Балка Донецкой народной республики (ДНР), Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области", - заявил он.

По словам Конашенкова, помимо этого, перехвачено пять тактических ракет "Точка-У" и 30 реактивных снарядов РСЗО "Ураган" в районах населенных пунктов Лозовский Луганской народной республики (ЛНР), Лозовая, Кременец, Александровка (ДНР), Долгенькое и Топольское Харьковской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Он также заявил, что украинские войска продолжают нести "значительные потери", в том числе из-за отказа военнослужащих участвовать в боевых действиях. По данным Минобороны РФ, более 600 военнослужащих 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, отказавшись от участия в боях, самостоятельно отправились в тыловой район.