Рогозин поставил под сомнение договор о границе с Литвой после ограничения транзита

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с ограничением транзита грузов в Калининградскую область ставит под сомнение российско-литовское соглашение о госгранице, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Поскольку мы договаривались о пересечении Литвы, Литва поставила вопрос, что частью пакета должно стать признание границы Литовской республики с РФ. Если сейчас они идут на то, чтобы грубо попрать те договоренности, которые сняли в 2003 году колоссальное напряжение, которое возникало между Евросоюзом и Россией, и Литвой в том числе... то с моей точки зрения, как человека, который вел эти переговоры, она просто поставила под сомнение весь пакет договоренностей", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"По сути дела, Литва поставила под сомнение свои собственные границы", - добавил он.

В 2002-2004 Рогозин занимал должность специального представителя президента Российской Федерации по проблемам Калининградской области, связанным с расширением Европейского союза

Как сообщалось, с 18 июня Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининградскую область товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.

С учетом введенных Литвой ограничений, по данным властей региона на четверг, трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился примерно на 30%.

21 июня секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на "блокаду Литвой с подачи стран Запада транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров".

"Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", - сказал Патрушев.