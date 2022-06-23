ЕК уточнит порядок применения санкций в отношении транзита в Калининград

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит товаров, подпавших под санкции Европейского союза, между основной территорией России и Калининградской областью, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я буду у президента Еврокомиссии (. . .), увижу проект и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время. Я не буду комментировать его содержание, потому что не хочу комментировать содержание документов, которые еще не опубликованы и не обсуждены", - заявил Науседа журналистам в Брюсселе в четверг после участия во встрече лидеров ЕС.

"Я просто хотел бы назвать это уточнениями по поводу транзита товаров с основной российской территории в анклав, в Калининградскую область. Когда я это увижу, можно будет об этом говорить", - добавил он.

Науседа напомнил, что в марте Литва высказалась за четвертый пакет санкций против России в связи с военной операцией на Украине.

"Однако когда речь идет о практическом применении санкций, мы говорим об ответственности Еврокомиссии за это. Она это делает, и я надеюсь, что об этом скоро будет объявлено", - заключил президент Литвы.

Ограничение калининградского транзита

Как сообщалось, с 18 июля Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининградскую область товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.

С учетом введенных Литвой ограничений, по данным властей региона на четверг, трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился примерно на 30%.

По данным литовской таможни, четвертый санкционный пакет ЕС, принятый 15 марта, ввел для России ограничения в отношении российской стали и других изделий из черных металлов по соглашениям, заключенным до 17 июня, и с 18 июня эти грузы нельзя провозить по территории стран Сообщества.

По данным Таможенного департамента, 10 июля вступит в силу запрет на провоз транзитом цемента, алкоголя и других продуктов, 10 августа - на провоз угля и другого твердого ископаемого топлива, а с 5 декабря - российской нефти.