Кремль подтвердил скорый визит Путина в Таджикистан

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 28 июня посетит Таджикистан с рабочим визитом и проведет переговоры с президентом этой страны Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о формате переговоров, он сказал, что Путин и Рахмон будут беседовать один на один.

26 июня о предстоящий "больших переговорах" Путина и Рахмона в Душанбе сообщил проект "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1". После визита в Таджикистан российский президент полетит в Ашхабад для участия в Каспийском саммите.

В "Каспийскую пятерку" входят Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан.