Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Кремль подтвердил скорый визит Путина в Таджикистан

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 28 июня посетит Таджикистан с рабочим визитом и проведет переговоры с президентом этой страны Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о формате переговоров, он сказал, что Путин и Рахмон будут беседовать один на один.

26 июня о предстоящий "больших переговорах" Путина и Рахмона в Душанбе сообщил проект "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1". После визита в Таджикистан российский президент полетит в Ашхабад для участия в Каспийском саммите.

В "Каспийскую пятерку" входят Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан.

Таджикистан Эмомали Рахмон Владимир Путин Душанбе Ашхабад Туркменистан Каспийский саммит Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны G7 подумают о передаче Украине средств от пошлин на российские товары

Страны G7 заявили о намерении ограничить доходы РФ, в том числе от продажи золота

Россия будет объявлена наибольшей угрозой на саммите НАТО

Россия будет объявлена наибольшей угрозой на саммите НАТО

Лондон на этой неделе намерен принять новые меры против РФ в сфере торговли

Боррель сожалеет, что патриарха Кирилла в последний момент исключили из списка санкций ЕС

Часть задержанных на "Азоте" украинских военных может быть отдана под трибунал

Военная операция на Украине

В ЛНР заявили о взятии под полный контроль территории "Азота" в Северодонецке

Страны G7 планируют расширить санкции против оборонного сектора России

В ЕК заявили о сокращении в два раза объема поставок газа из РФ в Европу

В ЕК заявили о сокращении в два раза объема поставок газа из РФ в Европу

В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 человек с завода "Азот" в Северодонецке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });