Путин на следующей неделе примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по телемосту будет участвовать в саммите БРИКС и проведет заседание президиума Госсовета по жилищно-коммунальному хозяйству, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1", ВГТРК).

Кроме того, на предстоящей неделе Путин встретится с выпускниками Высших военных учебных заведений.

"Мероприятие проходит каждый год, однако именно в сегодняшних острейших обстоятельствах главе государства важно поговорить с теми, кто посвятил свою жизнь защите Родины", - говорится на сайте программы.

22 июня, в День памяти и скорби, президент традиционно возложит цветы к могиле Неизвестного солдата.