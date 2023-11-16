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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

На следующей неделе Москву посетит президент Таджикистана

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на следующей неделе приедет с официальным визитом в Москву, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать сообщение пресс-службы президента Таджикистана о визите Рахмона в Россию 21-22 ноября.

"Да, действительно, на следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву", - сказал Песков.

Таджикистан Эмомали Рахмон Дмитрий Песков
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