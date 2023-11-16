На следующей неделе Москву посетит президент Таджикистана
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на следующей неделе приедет с официальным визитом в Москву, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На брифинге его попросили прокомментировать сообщение пресс-службы президента Таджикистана о визите Рахмона в Россию 21-22 ноября.
"Да, действительно, на следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву", - сказал Песков.