Норвегия передаст Украине установки РСЗО MLRS

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Норвегия в сотрудничестве с Британией отправит Украине три установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS, сообщили местные СМИ. Они сослались на министра оборона Норвегии Бьорна Арилда Грама.

"Украине нужно больше оружия, и мы не смогли бы предоставить столь необходимые ей возможности без близкого сотрудничества с Великобританией", - сказал он.

Сейчас установки MLRS находятся на складах в Норвегии.

Осло также передаст Киеву еще 5 тысяч гранат - в дополнение к ранее отправленным 5 тысячам.

В июне администрация США объявила о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $450 млн, включая РСЗО HIMARS.