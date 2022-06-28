Минобороны РФ заявило об ударе по складу боеприпасов в украинском Кременчуге

Детонация боеприпасов привела к пожару в расположенном рядом ТЦ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили об ударе высокоточным оружием по складу боеприпасов из США и Европы, расположенному в районе Кременчугского завода дорожных машин, их детонация привела к пожару в расположенном рядом торговом центре.

"27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, боеприпасы были предназначены для снабжения украинских военных на Донбассе.

"Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - добавил Конашенков.

Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут критические потери на фоне ударов российской армии.

"Успешные совместные действия российских войск, подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери ВСУ", - сказал Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58-х районах, а также живая сила и военная техника в 304-х районах", - сказал он.

Он сказал, что российская авиация нанесла удар по украинским силам в Харькове и Харьковской области - уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.

"Также ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления в районе Спорное Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 28-ми районах на луганском и донецком направлениях", - сказал Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Ленинское, Селидово, Дзержинск, обстреливавших населенные пункты Донецкой народной республики, а также два артиллерийских взвода в районах Кирово Донецкой народной республики и Зайчевское Николаевской области", - сообщил Конашенков.

"Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников все чаще становятся причиной "дружественного огня", - сказал Конашенков.