Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВСУ в трех областях

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что высокоточным оружием, включая морские крылатые ракеты "Калибр", нанесен массированный удар по трем учебным центрам армии Украины.

"Высокоточным оружием ВКС России и ракетами "Калибр" нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате удара полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ, завершавших подготовку на данных полигонах. Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана", - отметил Конашенков.

Он сказал, что 25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино с населением около 108 тысяч человек.

В ходе попытки армии Украины нанести удары по острову Змеиный российскими системами ПВО сбиты украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов. Конашенков заявил, что жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет.

"В воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области", - сказал он.

Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны также уничтожены восемь украинских беспилотников.

"Также сбиты 19 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Сулиговка, Глинское, Сухая Каменка Харьковской области, Макеевка Донецкой народной республики и над островом Змеиный", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии на Украине за сутки уничтожено более 720 человек, 12 танков и других боевых бронемашин и 16 спецавтомобилей.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, два пункта управления в районах Висунск и Бармашово Николаевкой области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и западная окраина Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР)", - сказал Конашенков.

Также он заявил, что высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены 10 взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) в районах Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка.