В Херсонской области заявили о возможности открытия железнодорожного сообщения с Крымом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Железная дорога Херсонской области технически готова к восстановлению пассажирского сообщения с Крымом, идет подбор специалистов и комплектование подвижным составом, сообщил глава временной администрации региона Владимир Сальдо.

"Техническое состояние железнодорожных путей проверено, они готовы к пропуску поездов... Собираем сейчас специалистов вместе с запорожскими коллегами. И уже из РФ поступает помощь в виде тепловозов, которые нужны для этого, и уверен, что будут и новые вагоны", - сказал Сальдо в субботу в эфире "Соловьев Live".

Кроме того, по его словам, готовится восстановление автомобильной дороги от Донбасса до Крыма.

"В районе Мариуполя, конечно, дороги пострадали. Насколько я знаю, уже планируются серьезные средства. Подрядчики готовятся к ремонту этого автомобильного пути", - уточнил глава администрации.

При этом он отметил, что этим маршрутом уже можно беспрепятственно пользоваться жителям подконтрольных РФ территорий.

По словам Сальдо, уехавшие из Херсонской области жители сейчас вынуждены возвращаться в регион объездными путями.

"Через Крым возвращаются херсонцы из Европы. То есть окружным путем - Турция, Грузия - и через Крым возвращаются в Херсон и Запорожскую область", - пояснил он.

Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что пассажирского железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено в тестовом режиме с 1 июля. По его словам, перевозками будет заниматься крымская компания.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.