Путин обвинил Запад в использовании Украины для сдерживания РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин видит в модели либерального глобализма "обновленное издание неоколониализма" и считает, что Запад использует Украину для сдерживания России в ее стремлении развиваться на основе традиционных ценностей.

"Так называемый коллективный Запад (...) в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель (...) является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются", - сказал Путин в четверг, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия российской нелегальной разведки.

По его словам, "наглядное подтверждение тому – судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня – миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию".

Эти попытки сдерживания, считает Путин, являются ничем иным как желанием не дать России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей.

"Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией", - заявил он.

Запад, по его мнению, "пытается игнорировать неудобную для себя реальность, формирование многополярного мироустройства".

"Безусловно, полностью не замечать этих объективных тенденций они, конечно, не могут. Но в своей практической политике руководствуются одной целью – любыми средствами сохранить свое доминирование. Такой догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышает риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада", - заявил Путин.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.