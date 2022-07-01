Что случилось этой ночью: пятница, 1 июля

Новые санкции Австралии в отношении России и указ Путина о переводе оператора "Сахалина-2" в российскую юрисдикцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Австралия ввела санкции еще против 16 граждан РФ. В их числе председатель совета директоров НМГ Алина Кабаева, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, а также глава совета директоров ОАО "Международный морской порт "Печенга" Игорь Путин, зампредправления страховой компании "Согаз" Михаил Путин и председатель совета директоров ООО "Группа компаний МРТ" Роман Путин, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ.

- "Сахалин-2" получит оператора в российской юрисдикции. Согласно указу Путина, оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов будет заменен на российское ООО. Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО.

- Россия потребовала от Болгарии отменить решение о высылке российских дипломатов. В противном случае Москва обещает поставить "вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и Посольства Болгарии в Москве)".

- Руководство правительством Израиля официально перешло к Яиру Лапиду. Он будет руководить правительством до объявления нового состава кабинета министров, который планируется сформировать по итогам внеочередных парламентских выборов 1 ноября.

- Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира в Уимблдоне. Во втором раунде турнира Большого шлема Wimbledon он со счетом 6:4, 6:4. 4:6, 6:3 обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.