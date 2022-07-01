Яир Лапид возглавил правительство Израиля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Руководство правительством Израиля в полночь официально перешло от Нафтали Беннета (партия "Новые правые") к Яиру Лапиду (партия "Еш Атид"), сообщает в пятницу израильская пресса.

"Мы сделаем все возможное для еврейского демократического государства, сильного и процветающего, потому что это наша работа, и она важнее всего", - сказал Лапид на церемонии передачи полномочий уходящему премьер-министру Беннету, его слова приводит газета The Times of Israel.

Лапид будет руководить правительством до объявления нового состава кабинета министров, который планируется сформировать по итогам внеочередных парламентских выборов 1 ноября. Эти выборы станут для Израиля пятыми за последние три года. Беннет ранее заявлял о том, что принимать участия в них не намерен.

Накануне кнессет (парламент Израиля) объявил о самороспуске. За самороспуск проголосовали 92 депутата из 120, остальные в голосовании участия не приняли.

О намерении распустить кнессет прежний глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид заявили на прошлой неделе.

Нынешнее коалиционное правительство заручилось поддержкой кнессета 13 июня 2021 года. В рамках соглашения о коалиции, первые два года на посту премьера должен был провести Беннет, а затем по правилам ротации пост получил бы Яир Лапид.