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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Австралия ввела санкции еще против 16 граждан РФ

Австралия ввела санкции еще против 16 граждан РФ
Фото: Michael Dodge/Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Еще 16 граждан России попали в санкционные списки Австралии в связи с ситуацией вокруг Украины, следует из данных австралийского федерального регистра.

Согласно документу, ограничения введены в отношении олимпийской чемпионки, председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алины Кабаевой, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министра строительства Ирека Файзуллина и министра транспорта Виталия Савельева.

Кроме того, под санкции попали возглавляющий совет директоров ОАО "Международный морской порт "Печенга" Игорь Путин, заместитель председателя правления страховой компании "Согаз" Михаил Путин и председатель совета директоров ООО "Группа компаний МРТ" Роман Путин, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ.

Среди тех, против кого введены санкции, также президент НПФ "Газфонд"Юрий Шамалов, исполнительный директор АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" Александр Плехов, член совета директоров "Согаза" Михаил Клишин, председатель правления акционерного общества "Росгеология" Сергей Горьков, девелопер и председатель правления компании "Киевская площадь" Год Нисанов, бывший президент холдинга АФК "Система" Евгений Новицкий, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин и президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев.

Австралия Россия Украина
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