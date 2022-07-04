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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Новые варианты "омикрон"-штамма плохо блокируются выработанными ранее антителами

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Большинство терапевтических антител, доступных для лечения пациентов с COVID-19, не ингибируют новые субварианты "омикрона" BA.2.12.1, BA.4 и BA.5 или ингибируют их с пониженной активностью, сообщает Немецкий центр приматов.

"Работа, проведенная исследователями из Немецкого центра приматов (DPZ) - Института исследований приматов имени Лейбница совместно с коллегами из Ганноверской медицинской школы и Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге, показывает, что большинство терапевтических антител, доступных для лечения пациентов с COVID-19, не ингибируют BA.2.12.1, BA.4 и BA.5 вообще или ингибируют только с пониженной активностью", - говорится в сообщении.

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Единственным исключением является терапевтическое антитело "Бебтеловимаб", которое блокировало все протестированные варианты с высокой эффективностью.

Кроме того, исследование показывает, что субварианты BA.2.12.1 и особенно BA.4 и BA.5 по сравнению с их предшественниками BA.1 и BA.2 хуже блокируются антителами, образующимися после вакцинации или прививки с последующей инфекцией.

"Таким образом, BA.2.12.1, BA.4 и BA.5 являются вариантами иммунного выхода. Сквозная инфекция "старыми" субвариантами "омикрона" обеспечивает лишь ограниченную защиту от заражения "новыми" субвариантами", - говорится в сообщении.

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В то же время, считают ученые, хотя новые субварианты "омикрона" и являются вариантами уклонения от иммунитета, вакцинация по-прежнему будет защищать от тяжелого заболевания, вызванного ими, хотя защита и может быть несколько менее эффективной, чем от ранее циркулировавших вариантов.

В дальнейшем ученые намерены показать, не заражают ли клетки легких субварианты BA.2.12.1, BA.4 и BA.5 сильнее, чем предшественники, хотя этого до сих пор не наблюдалось в Южной Африке, где впервые были обнаружены BA.4 и BA.5.

Отмечается, что новые субварианты "омикрона" вытесняют предшественников, причем BA.5 является причиной текущего всплеска заболеваемости в Германии.

Хроника 09 января 2020 года – 04 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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