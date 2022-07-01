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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Аэродром "Левашово" в Ленинградской области открыли для международных полетов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии аэродрома "Левашово" для выполнения международных полетов воздушных судов и установлении в нем воздушного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через госграницу РФ.

Документ от 30 июня опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В октябре 2021 года Минобороны РФ сообщало, что российское военное ведомство и ПАО "Газпром" заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродрома "Левашово" (Ленинградская область), которая позволит использовать его и в интересах гражданского воздушного флота. Предполагалось, что финансирование проекта осуществляется за счёт средств "Газпрома", а общий объем инвестиций составит более 10 млрд рублей.

Планировалось реконструировать ВПП, построить необходимые сооружения и коммуникации, а также дооснастить аэродром необходимым аэронавигационным и метеорологическим оборудованием.

"Реализация концессионного соглашения позволит создать современный аэродром совместного базирования военных и гражданских воздушных судов", - отмечалось в пресс-релизе Минобороны РФ.

аэродром Левашово Ленинградская область
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