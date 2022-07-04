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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

В Герате 16 человек пострадали в результате нападения на машину талибов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Герате неизвестные забросали гранатами и обстреляли машину, в которой находились боевики 207-го корпуса "Аль-Фарук" движения "Талибан" (движение признано в России террористическим и запрещено), ранения получили 16 человек, сообщает информационное агентство Aamaj News со ссылкой на местные источники.

Афганистан во власти талибов

Нападение было совершено в центре города утром в понедельник.

"Сотрудники службы безопасности талибов говорят, что нападавшие, которых было трое, бросили гранаты в автомобиль после чего началась перестрелка" - говорится в сообщении агентства.

Представитель местной службы безопасности талибов Шах Расули сказал Aamaj News, что двое нападавших скрылись, третьего талибы убили.

Свидетели рассказали, что интенсивная перестрелка продолжалась почти полчаса и что есть жертвы среди гражданского населения.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в Афганистане вооруженных групп.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Афганистан Герат Талибан
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