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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Талибы запретили в Афганистане операции с иностранной валютой

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило о введении запрета на операции с иностранной валютой в стране, МВД предупредило о строгом наказании нарушителей.

"Согласно решению кабинета министров Исламского Эмирата Афганистан (так называют талибы свое правительство - ИФ), покупка и продажа земли, домов, магазинов, рынков, домов, квартир, инструментов, транспортных средств, арендная плата и ипотечные кредиты на основе иностранной валюты строго запрещены", - говорится в уведомлении, опубликованном на сайте МВД в среду.

"В целях выполнения решения кабинета министров министерство внутренних дел поручает всем управлениям полиции в провинциях и разведывательным службам постоянно отслеживать и решительно предотвращать такие случаи. Нарушители будут строго наказаны в соответствии с шариатом и законом", - отмечается в документе.

Талибан Афганистан
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