IRNA сообщило о гибели иранского пограничника на границе с Афганистаном

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Иранский пограничник погиб в столкновении с боевиками на границе с Афганистаном, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Это произошло 28 июня вечером в приграничной зоне района Гильменд иранской провинции Систана и Белуджистан. В столкновении участвовали по нескольку человек с обеих сторон.

Гильменд расположен в 240 км к северу от Захедана, столицы Систана и Белуджистана, по соседству с афганской провинцией Нимроз.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пока не комментировало эту информацию.