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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

IRNA сообщило о гибели иранского пограничника на границе с Афганистаном

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Иранский пограничник погиб в столкновении с боевиками на границе с Афганистаном, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Афганистан во власти талибов

Это произошло 28 июня вечером в приграничной зоне района Гильменд иранской провинции Систана и Белуджистан. В столкновении участвовали по нескольку человек с обеих сторон.

Гильменд расположен в 240 км к северу от Захедана, столицы Систана и Белуджистана, по соседству с афганской провинцией Нимроз.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пока не комментировало эту информацию.

Афганистан Иран Гильменд Систана и Белуджистан Нимроз
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