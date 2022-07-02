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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

ООН призвала талибов выполнять обещания в отношении прав и свобод женщин в Афганистане

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Выполнять данные ранее обещания в отношении прав женщин, в том числе в области свободы передвижения и образования, потребовала от афганских властей верховный комиссар ООН Мишель Бачелет.

В ходе дебатов о положении женщин и девочек в Афганистане она призвала движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) уважать их права, сообщается на сайте ООН.

"В Афганистане сейчас происходит стремительный откат на десятилетия назад в осуществлении этих прав по всем направлениям", - заявила Бачелет, обращаясь сегодня к совету по правам человека в Женеве.

Она отметила, что "де-факто власти, с которыми я встречалась во время визита в марте этого года, заявили, что будут соблюдать обязательства в области прав человека, насколько это соответствует исламским законам шариата. Однако, несмотря на эти заверения, мы видим прогрессирующее исключение женщин и девочек из общественной сферы и институционализированное, систематическое угнетение".

Бачелет призвала обеспечить женщинам доступ к занятости, установить твердую дату открытия средних школ для 1,2 миллиона девочек, снять ограничения на свободу передвижения женщин без сопровождения мужчинами, обязательного покрытия лица.

"В условиях экономического кризиса вклад женщин в экономическую деятельность незаменим, что само по себе требует доступа к образованию, свободы передвижения и защиты от насилия", - заключила она.

Вопросы положения женщин в Афганистане были также одной из тем дискуссий межведомственной делегации США с высокопоставленными представителями движения "Талибан" и специалистами-технократами в Дохе (Катар), сообщил американский госдепартамент.

"Продолжающиеся и расширяющиеся ограничения прав афганских женщин и девочек со стороны движения "Талибан" были в центре внимания официальных лиц США при взаимодействии с движением "Талибан". Соединенные Штаты поддерживают требования афганского народа о том, чтобы девочкам было разрешено вернуться в школы, а женщинам было разрешено работать, вносить вклад в экономический рост страны, свободно передвигаться и выражать свое мнение", - говорится в сообщении госдепа.

В начале мая верховный лидер террористического движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада издал указ, запрещающий женщинам в Афганистане выходить на улицу с непокрытым лицом.

В указе сказано, что женщины обязаны носить бурку - мусульманскую верхнюю одежду, покрывающую тело и лицо - "поскольку это является традиционным и уважительным".

Ответственность за нарушение женщиной указа несет ее отец или другой близкий родственник мужского пола: им грозит наказание вплоть до увольнения с работы или тюремного заключения.

В конце 2021 года талибское Министерство по пропаганде добродетели и борьбе с пороком запретило женщинам отправляться в поездки далее 72 км без сопровождения родственника-мужчины.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Афганистан Талибан ООН Мишель Бачелет
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