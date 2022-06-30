В Афганистане заявила о себе вооруженная группа по защите прав тюркских народов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вооруженная группа "Южный Туркестан" объявила о своем существовании на севере Афганистана.

В видеообращении, которое обнародовано в телеграм-канале информационного агентства Aamaj News, представители вооруженной группы объявили, что их целью является защита прав тюркских народов.

"Наша цель Туран. Мы турки: узбеки, туркмены, аймаки, киргизы, казахи, кипчаки и татары. Мы объявляем о своем существовании из Мазари-Шарифа", - заявили представители вооруженной группы в своем видеообращении.