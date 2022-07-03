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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Президент Узбекистана сообщил о жертвах в результате беспорядков в Каракалпакстане

Президент Узбекистана сообщил о жертвах в результате беспорядков в Каракалпакстане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи с депутатами парламента Каракалпакстана (северо-запад Узбекистана) и активом республики в воскресенье сказал, что среди мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов есть жертвы, сообщает пресс-служба главы государства.

"Были нападения на здания госорганов, охраняемые объекты. К сожалению, есть жертвы среди мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов", - заявил он.

Президент не озвучил число пострадавших и погибших.

Мирзиеев отметил, что "некоторые силы выбрали путь насилия под предлогом протеста против конституционных реформ".

"Они распространяют фейки, вовлекают граждан в деятельность, нарушающую Конституцию, чтобы дестабилизировать общество и подорвать территориальную целостность", - сказал глава государства.

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Как сообщалось, в воскресенье верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили решение президента Мирзиеева о введении чрезвычайного положения в Каракалпакстане, где произошли беспорядки.

В минувшую пятницу в столице автономии городе Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

2 июля парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захватить органы власти региона.

Мирзиеев, прибывший в субботу в Нукус, предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете автономной республики Каракалпакстан.

Глава Узбекистана на прошлой неделе предложил провести референдум по изменениям в конституцию. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные конституцией и законодательством Республики Узбекистан".

Президент также заявил о том, что будут приняты строгие меры в отношении тех, кто нарушает общественную безопасность в стране. "В Узбекистане достаточно всех сил и возможностей, чтобы обеспечить правило "закон превыше всего, наказание за преступление неотвратимо", - заявил Мирзиеев на встрече с депутатами парламента Каракалпакстана и активом республики.

Узбекистан Каракалпакстан Шавкат Мирзиеев
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