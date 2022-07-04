Число случаев COVID-19 в мире превысило 549 млн

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 549 млн 183 тыс. 742. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 339 тыс. 114 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США – 87 млн 843 тыс. 561 и 1 млн 17 тыс. 848

Индия – 43 млн 518 тыс. 564 и 525 тыс. 223.

Бразилия – 32 млн 490 тыс. 422 и 671 тыс. 911.

Сведения по Франции, Германии и Великобритании в субботу и воскресенье не обновлялись.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника - 816,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 115 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 117, Франции - 2 тыс. 282, Германии - 1 тыс. 676, Великобритании - 2 тыс. 630.