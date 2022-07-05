Франция из-за роста заболеваемости COVID-19 может ввести санитарные пропуска на границах

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Элизабет Борн в связи с обстановкой из-за коронавируса в стране предложила законопроект, позволяющий ввести санитарные пропуска на границах. В ближайший понедельник его рассмотрит Национальное собрание.

"Это даст возможность расширить действие некоторых абсолютно необходимых распоряжений, чтобы противостоять продолжению эпидемии COVID-19 в нашей стране", - приводит во вторник газета Le Figaro слова официального представителя правительства и бывшего министра здравоохранения Оливье Верана.

Он уточнил, что законопроект не предусматривает других мер борьбы против эпидемии коронавируса.

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Это означает, поясняет издание, что будущий закон не предусматривает ни продолжения после 31 июля возможности восстановления чрезвычайного санитарного положения, ни возврата к санитарным или вакцинным пропускам для доступа в ряд многолюдных мест.

При этом файлы с информацией о результатах проведенных тестов на наличие коронавирусной инфекции и о вакцинации граждан будут храниться до 31 марта следующего года, так как "нельзя позволить себе остановить наблюдение за распространением вируса".

Ранее председатель Научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси высказал в эфире канала RTL предположение, что пик этой седьмой "волны" заражений, начавшейся в конце мая, вероятно, придется на разгар отпускного периода в конце июля.

По последним данным, опубликованным на сайте правительства Франции, среднее число ежедневных подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране на начало июля превышало 99 тыс. случаев. Этот показатель за неделю вырос более чем на 57%.