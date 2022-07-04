ДНР сообщила о ракетном ударе ВСУ из систем HIMARS по городу Снежное

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Украинская армия применила американские РСЗО HIMARS для удара по тыловому городу Снежное в ДНР, сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики.

"По данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, находясь на своих позициях в районе н.п. Константиновка, противник произвел запуск ракет из РСЗО M142 HIMARS, поставляемых ВСУ странами НАТО, по городу Снежное", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой СЦКК ДНР.

В конце июня представительство ЛНР в СЦКК сообщало о том, что украинские военные открыли огонь по территории республики с применением РСЗО HIMARS.