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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

ДНР сообщила о ракетном ударе ВСУ из систем HIMARS по городу Снежное

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Украинская армия применила американские РСЗО HIMARS для удара по тыловому городу Снежное в ДНР, сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики.

"По данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, находясь на своих позициях в районе н.п. Константиновка, противник произвел запуск ракет из РСЗО M142 HIMARS, поставляемых ВСУ странами НАТО, по городу Снежное", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой СЦКК ДНР.

В конце июня представительство ЛНР в СЦКК сообщало о том, что украинские военные открыли огонь по территории республики с применением РСЗО HIMARS.

Хроника 24 февраля – 04 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Украина
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