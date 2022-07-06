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Главой Минфина Великобритании стал Надхим Захави

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пост министра финансов Великобритании займет член Консервативной партии Надхим Захави, сообщает Даунинг-стрит.

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"Надим Захави назначен министром финансов Великобритании", - говорится в сообщении администрации премьер-министра страны.

Захави до сих пор занимал пост министра образования. В Минфине он придет на смену Риши Сунаку, который ранее подал в отставку. Новым главой министерства образования стала ранее занимавшая пост министра университетов и науки Мишель Донелан.

Во вторник глава Минфина Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид заявили, что уходят в отставку, поскольку считают, что британскому правительству необходимы изменения.

Новым министром здравоохранения Великобритании был назначен глава аппарата премьера Стивен Баркли.

Даунинг-стрит опубликовал послания британского премьера Бориса Джонсона, адресованные Джавиду и Сунаку, в котором он похвалил министров за то, что они не уклоняются "от жестких решений".

"Нам вас будет очень не хватать", - заявил Джонсон.

Эти отставки министров произошло на фоне постепенного ослабления позиций Джонсона, утратившего в последние месяцы популярность после серии скандалов.

В июне консерваторы в Палате общин не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения недоверия Джонсону в связи со скандальными вечеринками на Даунинг-стрит в период локдауна из-за COVID-19. Джонсон остался на посту премьер-министра, однако недоверие ему выразили 148 однопартийцев - на 32 меньше, чем требовалось для вынесения недоверия. Наблюдатели отмечали, что число депутатов-консерваторов, выступивших против Джонсона, оказалось выше, чем ожидалось.

Согласно проведенному опросу во вторник вечером британской компанией YouGov, 69% британцев считают, что Борис Джонсон должен уйти в отставку, сообщает The Guardian.

Великобритания Борис Джонсон Риши Сунак Саджид Джавид
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