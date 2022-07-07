Украина запретила экспорт азотных удобрений

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Квота на экспорт с Украины удобрений минеральных или химических, азотных (код по УКТВЭД 3102) снижена с 210 тысяч тонн в квартал до нуля, то есть фактически вновь введен запрет на вывоз из страны этих товаров.

Соответствующее постановление кабинета министров №759 от 1 июля обнародовано на его сайте.

Ранее, сразу после заседания правительства 1 июля, его представитель в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что азотные минеральные удобрения исключены вместе с овсом из перечня товаров, экспорт которых подлежит квотированию, и включены в перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.

Однако текст постановления №759 подтвердил эту информацию в отношении овса, а в отношении минеральных удобрений опроверг: фактически, правила экспорта минудобрений ужесточены, а не либерализованы.

Как сообщалось, азотные удобрения в начале марта были запрещены к вывозу из Украины, однако в конце марта правительство разрешило их экспорт в пределах квоты на квартал 210 тыс. тонн, или 70 тыс. тонн в месяц.