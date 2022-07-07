В ЕК допустили переход европейцев на более дешевые продукты питания

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - События на Украине представляют серьезную угрозу глобальной продовольственной безопасности, но не угрожают нехваткой продуктов в Евросоюзе.

"Ожидается, что европейские потребители смогут перейти с дорогих продуктов к более дешевым, чтобы справиться с продовольственной инфляцией", - считает Еврокомиссия (ЕК).

В опубликованных в четверг "краткосрочных перспективах сельскохозяйственных рынков ЕС на фоне опасений по поводу глобальной продовольственной безопасности" отмечается, что восстановление после пандемии COVID-19 уже отмечено проблемами рыночного баланса со скачками цен. Они сказываются и сейчас.

"Украинское сельское хозяйство подвергается непосредственному воздействию по всей цепочке поставок, от производства до торговли, сохраняя давление на мировые поставки зерновых и масличных культур", - говорится в документе.

В ЕС на производство зерновых влияют засушливые погодные условия в нескольких регионах. В результате прогноз производства зерновых в ЕС ниже, чем ожидалось, и ниже уровня 2021 года. Однако существующие запасы помогут удовлетворить потребности внутреннего потребления и часть экспортного спроса, который, как ожидается, останется высоким.

Животноводческая отрасль ЕС (мясная и молочная) сталкивается со своими проблемами, связанными со вспышками эпизоотий и высокими ценами на корма. Тем не менее, доступность продуктов питания в ЕС не находится под угрозой, делают вывод специалисты ЕК.

В прогнозе отмечается, что цены производителей сельскохозяйственной продукции остаются высокими, в основном из-за неопределенности, вызванной событиями на Украине, и высокой стоимости энергии. "Это вызывает неизбежный рост производственных затрат: на электроэнергию, транспорт, охлаждение и отопление, а также удобрения и другие ресурсы. Мировые цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 30% с начала вторжения, хотя в последние недели наблюдается некоторое снижение, частично связанное с предстоящим урожаем", - говорится в документе.

Ожидается, что общий объем производства зерновых в ЕС достигнет 286,4 млн тонн, что на 2,5% ниже, чем в сезоне 2021/22, но спрос на корма для животных и зерновые для производства биотоплива снизится на 1,3% и 3% соответственно, а запасы зерновых в ЕС относительно велики. Согласно прогнозу, экспорт зерновых из ЕС вырастет на 14% по сравнению с 2021/22 годом, что частично компенсирует сокращение мирового экспорта.

Прогнозируемый прирост площадей под белковыми культурами составляет 6% (2,2 млн га) по сравнению с прошлым годом. Благодаря увеличению производства экспорт белковых культур из ЕС вырастет на 19%.

Расчетные посевные площади под подсолнечником достигли 4,7 млн га, увеличившись на 7,8% в годовом исчислении. Ожидается, что в этом сезоне производство семян подсолнечника в ЕС достигнет рекордного уровня в 11,1 млн тонн (+7,8%).

Производство оливкового масла продолжило восстанавливаться, увеличившись на 11% против прошлогоднего и достигнув почти 2,3 млн тонн. Ожидается восстановление внутреннего потребления, в то время как экспорт может остаться ниже рекордного уровня прошлого сезона.

По оценкам, в 2021/22 году производство вина в ЕС сократится на 3% до 153 млн гектолитров, вернувшись к среднему долгосрочному показателю до пандемии COVID-19. Потребление вина в ЕС, на которое повлияли меры по борьбе с COVID-19, также нормализуется. При покупке вина потребители все чаще обращают внимание в первую очередь на его происхождение, даже если оно дороже, а затем на вкус и марку.

Цены на молочные продукты в ЕС находятся на рекордно высоком уровне. Поставки молока в ЕС могут сократиться на 0,6% в 2022 году. Производство сыра может вырасти на 0,5% благодаря конкурентным ценам на мировом рынке.

Ожидается, что производство говядины в ЕС сократится в 2022 году, несмотря на высокие цены. Это связано с сокращением поголовья, вызванным реструктуризацией сектора. Ожидается также, что в течение года экспорт мяса из ЕС вырастет на 4% за счет дорогих рынков: Канады, Японии и Великобритании. Из-за ряда экологических и санитарных факторов в 2022 году прогнозируется падение производства свинины в ЕС на 4,7%. Производство мяса птицы должно оставаться стабильным.