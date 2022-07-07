Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

В ЕК допустили переход европейцев на более дешевые продукты питания

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - События на Украине представляют серьезную угрозу глобальной продовольственной безопасности, но не угрожают нехваткой продуктов в Евросоюзе.

"Ожидается, что европейские потребители смогут перейти с дорогих продуктов к более дешевым, чтобы справиться с продовольственной инфляцией", - считает Еврокомиссия (ЕК).

В опубликованных в четверг "краткосрочных перспективах сельскохозяйственных рынков ЕС на фоне опасений по поводу глобальной продовольственной безопасности" отмечается, что восстановление после пандемии COVID-19 уже отмечено проблемами рыночного баланса со скачками цен. Они сказываются и сейчас.

"Украинское сельское хозяйство подвергается непосредственному воздействию по всей цепочке поставок, от производства до торговли, сохраняя давление на мировые поставки зерновых и масличных культур", - говорится в документе.

В ЕС на производство зерновых влияют засушливые погодные условия в нескольких регионах. В результате прогноз производства зерновых в ЕС ниже, чем ожидалось, и ниже уровня 2021 года. Однако существующие запасы помогут удовлетворить потребности внутреннего потребления и часть экспортного спроса, который, как ожидается, останется высоким.

Животноводческая отрасль ЕС (мясная и молочная) сталкивается со своими проблемами, связанными со вспышками эпизоотий и высокими ценами на корма. Тем не менее, доступность продуктов питания в ЕС не находится под угрозой, делают вывод специалисты ЕК.

В прогнозе отмечается, что цены производителей сельскохозяйственной продукции остаются высокими, в основном из-за неопределенности, вызванной событиями на Украине, и высокой стоимости энергии. "Это вызывает неизбежный рост производственных затрат: на электроэнергию, транспорт, охлаждение и отопление, а также удобрения и другие ресурсы. Мировые цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 30% с начала вторжения, хотя в последние недели наблюдается некоторое снижение, частично связанное с предстоящим урожаем", - говорится в документе.

Ожидается, что общий объем производства зерновых в ЕС достигнет 286,4 млн тонн, что на 2,5% ниже, чем в сезоне 2021/22, но спрос на корма для животных и зерновые для производства биотоплива снизится на 1,3% и 3% соответственно, а запасы зерновых в ЕС относительно велики. Согласно прогнозу, экспорт зерновых из ЕС вырастет на 14% по сравнению с 2021/22 годом, что частично компенсирует сокращение мирового экспорта.

Прогнозируемый прирост площадей под белковыми культурами составляет 6% (2,2 млн га) по сравнению с прошлым годом. Благодаря увеличению производства экспорт белковых культур из ЕС вырастет на 19%.

Расчетные посевные площади под подсолнечником достигли 4,7 млн га, увеличившись на 7,8% в годовом исчислении. Ожидается, что в этом сезоне производство семян подсолнечника в ЕС достигнет рекордного уровня в 11,1 млн тонн (+7,8%).

Производство оливкового масла продолжило восстанавливаться, увеличившись на 11% против прошлогоднего и достигнув почти 2,3 млн тонн. Ожидается восстановление внутреннего потребления, в то время как экспорт может остаться ниже рекордного уровня прошлого сезона.

По оценкам, в 2021/22 году производство вина в ЕС сократится на 3% до 153 млн гектолитров, вернувшись к среднему долгосрочному показателю до пандемии COVID-19. Потребление вина в ЕС, на которое повлияли меры по борьбе с COVID-19, также нормализуется. При покупке вина потребители все чаще обращают внимание в первую очередь на его происхождение, даже если оно дороже, а затем на вкус и марку.

Цены на молочные продукты в ЕС находятся на рекордно высоком уровне. Поставки молока в ЕС могут сократиться на 0,6% в 2022 году. Производство сыра может вырасти на 0,5% благодаря конкурентным ценам на мировом рынке.

Ожидается, что производство говядины в ЕС сократится в 2022 году, несмотря на высокие цены. Это связано с сокращением поголовья, вызванным реструктуризацией сектора. Ожидается также, что в течение года экспорт мяса из ЕС вырастет на 4% за счет дорогих рынков: Канады, Японии и Великобритании. Из-за ряда экологических и санитарных факторов в 2022 году прогнозируется падение производства свинины в ЕС на 4,7%. Производство мяса птицы должно оставаться стабильным.

ЕС ЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 7 июля

Путин заявил, что РФ всерьез пока еще ничего не начинала на Украине

Неудачей закончилось испытание новой стратегической ракеты США

Кишинев не получил ответа "Газпрома" на предложение улучшить условия контракта

Министр экономики ФРГ призвал Канаду вернуть турбину для "Северного потока"

Финляндия обновила пограничное законодательство из-за опасений перед РФ

Финляндия обновила пограничное законодательство из-за опасений перед РФ

Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики

Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики

Борис Джонсон объявил об отставке

Борис Джонсон объявил об отставке

Опрос консерваторов выявил наиболее вероятных преемников Бориса Джонсона

Опрос консерваторов выявил наиболее вероятных преемников Бориса Джонсона

Импортеры СПГ ждут нехватки газа в Европе в ближайшие несколько зим

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });