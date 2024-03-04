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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В Албании открыли первую базу НАТО на Западных Балканах

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Албании начала работу первая на Западных Балканах авиабаза НАТО: ее разместили на модернизированном военном аэродроме в городе Кучова, сообщает AP.

Бывшая советская авиабаза будет служить тренировочной площадкой, также на ней разместят истребители.

Премьер-министр Албании Эди Рама приветствовал модернизацию старого аэродрома, который не использовался с 2005 года, назвал ее вкладом в безопасность региона.

После завершения церемонии открытия на авиабазу приземлились четыре истребителя: по два F-16 и F-35 из Италии.

По данным агентства, НАТО вложила в реновацию базы порядка 50 млн евро. Албания вступила в НАТО в 2009 году.

Албания НАТО Эди Рама Кучова
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